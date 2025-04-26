ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
127
Время на прочтение
1 мин

Украсила волосы черным кружевом: королева Мэри на прощании с Папой Франциском

Супруга короля Фредерик X посетила прощание с Папой Римский без мужа.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Мэри

Королева Мэри

Королева Мэри прибыла в Ватикан с делегацией от своей страны, а также продемонстрировала наряд в очень элегантном стиле. Фото были опубликованы дворцом в Instagram.

Ее Величество носила жакет с накладными карманами и пуговицами, а также расклешенную юбку длины миди. Согласно дресс-коду Мэри также надела черные колготки, туфли-лодочки и покрыла голову черной кружевной мантильей, волосы под которой были собраны в прическу.

В руке королева несла небольшую сумку с короткой ручкой. Также образ она решила дополнить драгоценными серьгами и брошью.

Также среди тех, кто прибыл попрощаться с Папой Франциском были президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Однако в отличии от королевы, Елена не покрывала голову и не надевала шляпку, как супруга премьер-министра Великобритании.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie