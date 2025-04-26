Украсила волосы черным кружевом: королева Мэри на прощании с Папой Франциском

Королева Мэри

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Королева Мэри прибыла в Ватикан с делегацией от своей страны, а также продемонстрировала наряд в очень элегантном стиле. Фото были опубликованы дворцом в Instagram.

Ее Величество носила жакет с накладными карманами и пуговицами, а также расклешенную юбку длины миди. Согласно дресс-коду Мэри также надела черные колготки, туфли-лодочки и покрыла голову черной кружевной мантильей, волосы под которой были собраны в прическу.

В руке королева несла небольшую сумку с короткой ручкой. Также образ она решила дополнить драгоценными серьгами и брошью.

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Также среди тех, кто прибыл попрощаться с Папой Франциском были президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Однако в отличии от королевы, Елена не покрывала голову и не надевала шляпку, как супруга премьер-министра Великобритании.