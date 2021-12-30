Улетели из Виндзора: стало известно, где встретят Новый год принц Чарльз и герцогиня Камилла

Улетели из Виндзора: стало известно, где встретят Новый год принц Чарльз и герцогиня Камилла

Принц Чарльз и герцогиня Камилла провели Рождество с королевой Елизаветой II, но на Новый год улетели из Виндзора.

Их Королевские Высочества были замечены вчера уезжающими из аэропорта Абердина в Шотландии, куда приехали, чтобы отпраздновать Новый год.

73-летний наследник престола Чарльз и его 74-летняя жена Камилла прилетели на частном самолете из RAF Northolt на западе Лондона, недалеко от дома королевы в Виндзоре.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Getty Images

Из-за ограничений, связанных с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон", принц Чарльз и герцогиня Камилла встретят Новый год скромно и в домашней обстановке. Королева Елизавета II, скорее всего, встретит 2022 год в Виндзорском замке.

Напомним, на Рождество на территории замка был задержан вооруженный арбалетом 19-летний юноша. Он был задержан полицией, а членов королевской семьи проинформировали об инциденте.

Королева Елизавета II / Getty Images

19-летний Джасвант Сингх Чайл загрузил предварительно записанное видео в Snapchat, поклявшись отомстить за бойню в Амритсаре (расстрел демонстрации мирных жителей в Амритсаре (штат Пенджаб, Северная Индия) колониальными войсками Британской империи 13 апреля 1919 года).

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