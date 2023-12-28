Улетели в отпуск: стало известно, где отдыхают Меган и Гарри с детьми

Меган и Гарри в этом году снова не появились в Сандрингеме, где члены британской королевской семьи традиционно проводят Рождество.

Стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские накануне Рождества отправились в отпуск, который провели в Коста-Рике. Не впервые пара выбирает это место для зимнего отдыха.

В октябре 2023 года Меган и Гарри уже летали в это место и тогда даже были запечатлены фотографами на отдыхе. В этот раз папарацци сделать фото не удалось, однако информация об отдыхе пары в прессу просочилась.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Говорят, Сассекские вместе с двумя детьми – принцем Арчи и принцессой Лилибет наслаждались райскими песками и потрясающими тропическими лесами, пишет Daily Mail. Семья весело проводила время катаясь на багги для гольфа и отдыхала на живописном Плайя-Каррильо и местных пляжах провинции Гуанакасте, известной своим идеальным песком и курортами мирового класса.

Говорят, недавно этот же курорт для отдыха выбирала и певица Шакира с детьми.

Напомним, ранее сообщалось, что Меган и Гарри готовы были принять приглашение от короля Чарльза III провести Рождество в Сандрингеме, но его, похоже, отозвали еще до того, как оно было отправлено в США.

Меган и Гарри на Рождество в Сандрингеме с королевской семьей / Фото: Associated Press

Читайте также: