ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
887
Время на прочтение
2 мин

Улыбалась мужу и целовалась с ним: Мелания Трамп в эффектном луке появилась в Белом доме

Первая леди США выбрала элегантный черно-белый ансамбль для мероприятия, посвященного женскому здоровью.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп вместе со своим мужем, президентом США Дональдом Трампом, приняла участие в мероприятии, посвященном женскому здоровью, в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне. В ходе мероприятия была представлена инициатива по развитию исследований в этой сфере.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Первая леди появилась в элегантном черно-белом костюме, состоящем из двубортного приталенного жакета с черными пуговицами и клапанами на карманах, а также юбки длиной ниже колен.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Наряд Мелания скомбинировала с остроносыми черно-белыми туфлями с тиснением под кожу питона и на высоких шпильках.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Супруга президента сделала красивую прическу с локонами и макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула черным карандашом, а на губы нанесла розовую помаду. Завершили лук длинный маникюр молочного оттенка и кольцо.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и красный галстук с узором.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

На этот раз фотографы запечатлели и теплые моменты между супругами. Мелания широко улыбалась, глядя на мужа, а он поворачивался к ней во время выступления. Сидя рядом за столом, они также обменялись поцелуем.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Эти кадры появились на фоне обсуждений их брака. Ранее в сети распространялись предположения о возможном расставании супругов, связывая их с помощницей президента Натали Харп. В то же время подтверждений развода или романтических отношений Трампа с помощницей нет. Отдельные фотографии и публичные жесты также не дают оснований делать выводы о состоянии брака.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie