Улыбалась мужу и целовалась с ним: Мелания Трамп в эффектном луке появилась в Белом доме

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

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Мелания Трамп вместе со своим мужем, президентом США Дональдом Трампом, приняла участие в мероприятии, посвященном женскому здоровью, в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне. В ходе мероприятия была представлена инициатива по развитию исследований в этой сфере.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Первая леди появилась в элегантном черно-белом костюме, состоящем из двубортного приталенного жакета с черными пуговицами и клапанами на карманах, а также юбки длиной ниже колен.

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Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Наряд Мелания скомбинировала с остроносыми черно-белыми туфлями с тиснением под кожу питона и на высоких шпильках.

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Мелания Трамп / © Associated Press

Супруга президента сделала красивую прическу с локонами и макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула черным карандашом, а на губы нанесла розовую помаду. Завершили лук длинный маникюр молочного оттенка и кольцо.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и красный галстук с узором.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

На этот раз фотографы запечатлели и теплые моменты между супругами. Мелания широко улыбалась, глядя на мужа, а он поворачивался к ней во время выступления. Сидя рядом за столом, они также обменялись поцелуем.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Эти кадры появились на фоне обсуждений их брака. Ранее в сети распространялись предположения о возможном расставании супругов, связывая их с помощницей президента Натали Харп. В то же время подтверждений развода или романтических отношений Трампа с помощницей нет. Отдельные фотографии и публичные жесты также не дают оснований делать выводы о состоянии брака.

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