Улыбался прессе: принца Гарри неожиданно запечатлели в Лондоне

Принц Гарри прилетел в Лондон и был сегодня утром запечатлен репортерами около Королевского суда.

Герцог Сассекский неожиданно вернулся в Великобританию, чтобы лично присутствовать на громких слушаниях в Королевском суде.

Перед камерами собравшихся репортеров принц Гарри появился в приподнятом настроении и улыбался. Напомним, в октябре 2022 года принц Гарри Гарри объявил, что предъявит иски о неправомерном использовании частной информации против ANL, которая является издателем Daily Mail, MailOnline и Mail on Sunday.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

В заявлении о начале судебного иска, опубликованном юридической фирмой Hamlins, утверждалось, что незаконные действия включали в себя наем частных детективов для тайного размещения подслушивающих устройств в автомобилях и домах. ANL ответила на обвинения, заявив, что они были "нелепой клеветой" и "заранее спланированной и организованной попыткой втянуть их в скандал со взломом телефонов", пишет express.

В слушание по делу о незаконном сборе информации против ANL также принимают участие баронесса Дорин Лоуренс, сэр Элтон Джон, Дэвид Ферниш, Лиз Херли, Сэди Фрост и сэр Саймон Хьюз.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Четырехдневное предварительное слушание началось в понедельник утром. В первый день слушаний ANL подаст заявку на отклонение исков, выдвинутых против издателя, без суда. Будет ли присутствовать принц Гарри на всех четырех заседания, не сообщается. Также не известно, встретится ли он со своими королевскими родственниками, в частности, с отцом - королем Чарльзом III - и братом - принцем Уэльским Уильямом.

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