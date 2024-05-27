Улыбчивая Шарлин и очень странное фото Альбера II: княжеская чета Монако на гонках

Принцесса прибыла на мероприятие со своим мужем князем Альбером II. На автодроме Монако Шарлин появилась в темно-синем комбинезоне со стрелками на брюках и обута в черные туфли-слингбэки на невысоких каблуках.

Княгиня Шарлин, Шарлотта Казираги и князь Альбер II / Фото: Getty Images

У Шарлин была ее фирменная укладка, макияж на лице, золотые серьги в форме звезды в ушах, а на пальце сверкало помолвочное кольцо с бриллиантом.

Вместе с княгиней и князем появилась и племянница Альбера II – Шарлотта Казираги. Она была в белом трикотажном топе и черной мини-юбке, поверх которой повязала черную трикотажную кофту. Шарлотта распустила длинные волосы, сделала легкий макияж и яркой помадой подчеркнула губы. А князь был в синем пиджаке и светло-серых штанах, надел белую рубашку и галстук в принт. Фотографам удалось сделать забавный снимок Альбера, когда он очевидно чему-то очень радовался или активно за кого-то болел.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Напомним, вечером княжеская чета присутствовала на гала-ужине Гран-при Монако Формулы-1, где Шарлин появилась в эффектном красном платье с обнаженными плечами.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

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