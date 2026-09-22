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Ума Турман в ярком топе и юбке-плисе посетила показ Prada в Милане
Актриса Ума Турман приехала в Милан на Неделю моды, которая проходит в Италии.
56-летняя звезда выглядела стильно, посетив показ Модного дома Prada в рамках Недели моды в Милане (коллекция женской одежды сезона весна-лето 2027).
На Уме был красный топ в рубчик с рукавами три четверти, юбка-плисе горчичного цвета и туфли-стингбэки черного цвета на невысоких каблуках. Актриса также держала в руке миниатюрную сумку цвета марсала от бренда Prada.
Турман распустила длинные белые волосы, сделала макияж и надела небольшие солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от вспышек фотокамер. Фотографов она приветствовала рукой.
Мы также рассказывали, что греческая принцесса Мария-Олимпия появилась на модном показе в Лондоне, выбрав похожий образ.