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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Ума Турман в ярком топе и юбке-плисе посетила показ Prada в Милане

Актриса Ума Турман приехала в Милан на Неделю моды, которая проходит в Италии.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Ума Турман

Ума Турман / © Getty Images

56-летняя звезда выглядела стильно, посетив показ Модного дома Prada в рамках Недели моды в Милане (коллекция женской одежды сезона весна-лето 2027).

На Уме был красный топ в рубчик с рукавами три четверти, юбка-плисе горчичного цвета и туфли-стингбэки черного цвета на невысоких каблуках. Актриса также держала в руке миниатюрную сумку цвета марсала от бренда Prada.

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Турман распустила длинные белые волосы, сделала макияж и надела небольшие солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от вспышек фотокамер. Фотографов она приветствовала рукой.

Мы также рассказывали, что греческая принцесса Мария-Олимпия появилась на модном показе в Лондоне, выбрав похожий образ.

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