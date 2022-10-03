Умеет, любит, практикует: король Чарльз III пришел в юбке на заседание совета в Файфе

Король Чарльз II и королева Камилла присутствовали сегодня на официальное заседание совета городских палат в области Файф.

Король Чарльз III сегодня прибыл в Шотландию, чтобы официально отметить присвоение статуса города Данфермлину - городку в области Файф, расположенному на берегу залива Ферт-оф-Форт. Город готовится отметить свое 950-летие. Населенный пункт теперь - после подписи монарха под указом - будет пользоваться всеми привилегиями города.

Стоит отметить, что король, по сложившейся традиции, на официальное мероприятие, которое проходило в Шотландии, надел национальный костюм - юбку из тарана, которая называется килт, и гетры.

Королева Камилла для выхода выбрала элегантное зеленое пальто, которое отлично гармонировало с цветами килта Чарльза.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз II и королева Камилла / Фото: Getty Images

Король очень часто появляется в шотландской национальной одежде и, нужно признать, демонстрирует элегантность и умение ее носить.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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