Умеет удивлять: жена Бориса Джонсона показала, что подарил ей муж на четвертую годовщину свадьбы

Борис Джонсон с женой Кэрри / © Associated Press

Реклама

29 мая Борис Джонсон и его жена Кэрри отмечали четвертую годовщину со дня свадьбы, которая состоялась в 2021 году, в Вестминстерском соборе. В свое Instagram она показала архивные свадебные фото, а также подарок от супруга.

Борис в костюме и галстуке продемонстрировал подарок на видео. Это велосипед с коляской.

«Не самый обычный подарок на годовщину свадьбы», — написала Кэрри под видео.

Реклама

Но, судя по всему, велосипед очень понравился их детям и они уже опробовали его на совместной прогулке.

Борис Джонсон с детьми / © Instagram Кэрри Джонсон

Борис Джонсон с детьми / © Instagram Кэрри Джонсон

Напомним, Кэрри и Борис воспитывают четверых совместных детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми, почти двухлетнего Фрэнка, а неделю назад у них родилась дочь, которой дали имя Поппи Элиза Джозефин. Для Джонсона девочка стала уже 9-м ребенком.

Новорожденная дочь Бориса и Кэрри Джонсон

Ранее, отметим, жена Бориса Джонсона — Кэрри — делилась своей «беременной» фотосессией.