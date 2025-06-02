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Умеет удивлять: жена Бориса Джонсона показала, что подарил ей муж на четвертую годовщину свадьбы
Бывший премьер-министр Великобритании отличается отличный чувством юмора, что в очередной раз доказал.
29 мая Борис Джонсон и его жена Кэрри отмечали четвертую годовщину со дня свадьбы, которая состоялась в 2021 году, в Вестминстерском соборе. В свое Instagram она показала архивные свадебные фото, а также подарок от супруга.
Борис в костюме и галстуке продемонстрировал подарок на видео. Это велосипед с коляской.
«Не самый обычный подарок на годовщину свадьбы», — написала Кэрри под видео.
Но, судя по всему, велосипед очень понравился их детям и они уже опробовали его на совместной прогулке.
Напомним, Кэрри и Борис воспитывают четверых совместных детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми, почти двухлетнего Фрэнка, а неделю назад у них родилась дочь, которой дали имя Поппи Элиза Джозефин. Для Джонсона девочка стала уже 9-м ребенком.
Ранее, отметим, жена Бориса Джонсона — Кэрри — делилась своей «беременной» фотосессией.