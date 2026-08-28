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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Умер король Норвегии Харальд V

Монарху было 89 лет, он скончался в университетской больнице Осло.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Харальд V

Король Харальд V / © Getty Images

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине Его Величества короля Харальда. Король Харальд мирно скончался в университетской больнице Осло Риксхоспиталет в пятницу, 28 августа, в 6:35 утра», - говорится в заявлении на сайте норвежской королевской семьи.

Король Харальд V / © Getty Images

Король Харальд V / © Getty Images

18 августа королевский дом сообщил, что монарха пришлось повторно госпитализировать из-за скопления жидкости в его организме после лечения гемолитической анемии в последние недели.

royalcourt.no

royalcourt.no

Короля Харальда V беспокоил тип анемии, возникающий при преждевременном разрушении красных кровяных клеток, из-за чего организм не способен производить новые с той же скоростью.

Новым королем Норвегии станет преемник Харальда V – кронпринц Хокон.

Кронпринц Хокон / © Getty Images

Кронпринц Хокон / © Getty Images

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