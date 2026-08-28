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Умер король Норвегии Харальд V
Монарху было 89 лет, он скончался в университетской больнице Осло.
«С глубокой скорбью сообщаем о кончине Его Величества короля Харальда. Король Харальд мирно скончался в университетской больнице Осло Риксхоспиталет в пятницу, 28 августа, в 6:35 утра», - говорится в заявлении на сайте норвежской королевской семьи.
18 августа королевский дом сообщил, что монарха пришлось повторно госпитализировать из-за скопления жидкости в его организме после лечения гемолитической анемии в последние недели.
Короля Харальда V беспокоил тип анемии, возникающий при преждевременном разрушении красных кровяных клеток, из-за чего организм не способен производить новые с той же скоростью.
Новым королем Норвегии станет преемник Харальда V – кронпринц Хокон.