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Умер король Норвегии: шведская королевская семья опубликовала трогательный пост
Шведская королевская семья опубликовала заявление в связи со смертью короля Норвегии Харальда V.
«С глубокой скорбью моя семья и я получили известие о кончине нашего дорогого друга, короля Харальда.
Жизнь короля Харальда исключительна: после трудностей детства, связанных с войной и изгнанием, он смог вернуться в свободную Норвегию со своей семьей и наблюдать за фантастическим развитием страны в XX веке, а затем унаследовать престол своего отца.
Как глава государства и успешный спортсмен, король Харальд был выдающимся представителем своей страны. Он отдал «все ради Норвегии».
На протяжении многих лет король был хорошим другом для меня, моей семьи и Швеции. Сейчас многие в нашей стране оплакивают короля Харальда.
Сегодня моя семья и я выражаем глубочайшие соболезнования королеве Соне.
Желаю моему дорогому крестнику Хокону, который теперь унаследует престол своего отца, всего наилучшего и процветания в его будущей работе на благо нашей братской страны и народа», - говорится в заявлении шведского Карла XVI Густава.
На площади перед дворцом люди возлагают цветы в знак уважения к королю.
Королю Харальду было 89 лет, он скончался в университетской больнице Осло после продолжительной болезни.