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Дата публикации
Категория
Общество
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Умер король Норвегии: шведская королевская семья опубликовала трогательный пост

Шведская королевская семья опубликовала заявление в связи со смертью короля Норвегии Харальда V.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Харальд V

Король Харальд V / © Getty Images

«С глубокой скорбью моя семья и я получили известие о кончине нашего дорогого друга, короля Харальда.

Жизнь короля Харальда исключительна: после трудностей детства, связанных с войной и изгнанием, он смог вернуться в свободную Норвегию со своей семьей и наблюдать за фантастическим развитием страны в XX веке, а затем унаследовать престол своего отца.

Король Харальд V / © Associated Press

Король Харальд V / © Associated Press

Как глава государства и успешный спортсмен, король Харальд был выдающимся представителем своей страны. Он отдал «все ради Норвегии».

На протяжении многих лет король был хорошим другом для меня, моей семьи и Швеции. Сейчас многие в нашей стране оплакивают короля Харальда.

Сегодня моя семья и я выражаем глубочайшие соболезнования королеве Соне.

Желаю моему дорогому крестнику Хокону, который теперь унаследует престол своего отца, всего наилучшего и процветания в его будущей работе на благо нашей братской страны и народа», - говорится в заявлении шведского Карла XVI Густава.

Король Харальд V / © Getty Images

Король Харальд V / © Getty Images

На площади перед дворцом люди возлагают цветы в знак уважения к королю.

В Норвегии оплакивают короля Харальда V / © Getty Images

В Норвегии оплакивают короля Харальда V / © Getty Images

В Норвегии оплакивают короля Харальда V / © Getty Images

В Норвегии оплакивают короля Харальда V / © Getty Images

В Норвегии оплакивают короля Харальда V / © Getty Images

В Норвегии оплакивают короля Харальда V / © Getty Images

В Норвегии оплакивают короля Харальда V / © Getty Images

В Норвегии оплакивают короля Харальда V / © Getty Images

Королю Харальду было 89 лет, он скончался в университетской больнице Осло после продолжительной болезни.

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