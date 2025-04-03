Умер крестник королевы Елизаветы II: что об этом известно

Королева Елизавета II / © Associated Press

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Лорд О’Хаган, который также был членом Европарламента, трагически погиб в результате травмы головы. Бывший почетный паж королевы скончался в госпитале Северного Девона в прошлом месяце в возрасте 79 лет от субдуральной гематомы.

Лорд О’Хаган жил в Девоне. Покойная королева Елизавета II стала его крестной матерью до того, как взошла на престол в 1952 году и все еще была известна как принцесса Елизавета.

Королева Елизавета II в молодые годы / © Associated Press

В юности он служил почетным пажом с 1955 по 1961 год, помогая покойной королеве с ее официальными мантиями на государственных мероприятиях и таких мероприятиях, как парад в честь Дня ордена Подвязки, пишет журнал Ok!

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Он занял свое место в Палате лордов в 1960-х годах, но потерял его в 1999 году вместе со многими другими наследственными пэрами. Он стал членом Европейского парламента в декабре 1972 года, но потерял его три года спустя.

Однако позже он вернулся в качестве члена Европарламента от Девона в 1979 году, пока не ушел в отставку в 1994 году после распада его второго брака. Он был женат трижды и имеет двух дочерей.