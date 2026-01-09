Умер первый муж монакской принцессы Каролины: редкие фото пары

Принцесса Каролина и Филипп Жуно / © Getty Images

Дочь Жуно, Виктория, от его второго брака с Ниной Вендельбо-Ларсен, сообщила об этом в посте в Instagram.

«С глубокой скорбью сообщаю о кончине моего отца», — написала она. «Он мирно покинул этот мир в окружении семьи 8 января 2026 года в Мадриде после долгой, прекрасной и полной приключений жизни. Дедушка троих, почти четверых внуков».

Принцесса Каролина и Филипп Жуно, 1978 год / © Getty Images

Филипп начал отношения с принцессой Каролиной, старшей дочерью князя Ренье III и княгини Грейс, когда ей было всего 20 лет. Помимо разницы в возрасте — ему тогда было 36 — у него была репутация плейбоя, что делало их отношения спорными, и отец принцессы был против брака.

Князь Ренье и княгиня Грейс даже пытались вмешаться и помешать этим отношениям, сначала отправив Каролину в культурную поездку по Эквадору. Затем Грейс увезла дочь на отдаленные Галапагосские острова, что многие расценили как попытку дистанцироваться от развивающегося романа, подальше от прессы и давления дворца.

Тем не менее, Каролина и Филипп поженились на гражданской церемонии 28 июня 1978 года, а на следующий день состоялась религиозная церемония.

Принцесса Каролина и Филипп Жуно, 1978 год / © Getty Images

Супруги развелись в 1980 году, хотя Каролине пришлось ждать до 1992 года, пока католическая церковь не аннулировала ее брак.

В 1987 году Филипп женился на Нине Вендельбо-Ларсен, и у них родилось трое детей — Виктория, Изабель и Алексис, — после чего они расстались в 1997 году. В 2005 году у него родилась еще одна дочь, Хлоя, от шведской модели Хелен Вендель.