Умерла шведская принцесса: что об этом известно

На 88-м году жизни скончалась принцесса Швеции Биргитта. Об этом стало известно сегодня.

Принцесса Биргитта была членом шведской королевской семьи и одной из четырех сестер короля Швеции Карла Густава XVI.

Она была замужем за принцем Иоганном Георгом Гогенцоллерном и единственной из сестер, вышедшей замуж за человека княжеского происхождения, благодаря чему сохранила свой королевский статус и шведский титул "Королевское Высочество". В браке у них родилось трое детей – двое сыновей и дочь.

Принц Иоганн Георг и принцесса Биргитта расстались в 1990 году, хотя и остались в браке. Она жила на острове Майорка в Испании, а ее муж жил в Мюнхене. Он скончался в 2016 году.

Принцесса Биргитта Шведская в день своей свадьбы, 25 мая 1961 года / Фото: Getty Images

Принцесса Биргитта занималась гольфом и благотворительностью за пределами Швеции и была почетным членом правления Королевского шведского общества гольфа. Также у нее было свое собственное соревнование по гольфу на Майорке, где вручали трофей принцессы Биргитты. Оно проходило на ее домашнем поле для гольфа.

Принцесса Биргитта Шведская и принцесса Маргарета миссис Амблер / Фото: Getty Images

О причинах ее смерти подробности пока не сообщаются. Вероятнее всего, это пожилой возраст.

Читайте также: