Умерла шведская принцесса: что об этом известно

На 88-м году жизни скончалась принцесса Швеции Биргитта. Об этом стало известно сегодня.
Принцесса Биргитта была членом шведской королевской семьи и одной из четырех сестер короля Швеции Карла Густава XVI.
Она была замужем за принцем Иоганном Георгом Гогенцоллерном и единственной из сестер, вышедшей замуж за человека княжеского происхождения, благодаря чему сохранила свой королевский статус и шведский титул "Королевское Высочество". В браке у них родилось трое детей – двое сыновей и дочь.
Принц Иоганн Георг и принцесса Биргитта расстались в 1990 году, хотя и остались в браке. Она жила на острове Майорка в Испании, а ее муж жил в Мюнхене. Он скончался в 2016 году.
Принцесса Биргитта занималась гольфом и благотворительностью за пределами Швеции и была почетным членом правления Королевского шведского общества гольфа. Также у нее было свое собственное соревнование по гольфу на Майорке, где вручали трофей принцессы Биргитты. Оно проходило на ее домашнем поле для гольфа.
О причинах ее смерти подробности пока не сообщаются. Вероятнее всего, это пожилой возраст.
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