Умерла создательница мини-юбки: Мэри Куант было 93 года

13 апреля ушла из жизни Мэри Куант - британский модельер и икона моды. В 60-х она была важной фигурой среди лондонской молодежи, поскольку активно принимала участие в разных движениях того времени. Однако одной из главных заслуг этой женщины была популяризация мини-юбки и мини-шорт.

Есть те, кто оспаривает ее "изобретение" мини, но то, что она активно носила сама и популяризировала эту вещь невозможно отрицать. Также Куант часто приписывают изобретение цветных и узорчатых колготок, которые, как правило, сопровождали одежду мини.

Также дизайнер повлияла на моду 60-х тем, что активно ею интересовалась, исследовала и не боялась предлагать новое. Именно поэтому она использовала в своих коллекциях яркие цвета, геометрические узоры, горошек, а также экспериментировала с новыми тканями.

Мэри Куант / Фото: Associated Press

Мэри Куант / Фото: Getty Images

Мэри Куант / Фото: Getty Images

Мэри Куант / Фото: Associated Press

Мэри Куант / Фото: Associated Press

Мэри Куант / Фото: Associated Press

Читайте також: