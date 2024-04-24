Умерла больной и в одиночестве: как королевская семья прощалась с герцогиней Виндзорской

Сегодня исполнилось 38 лет со дня смерти герцогини Виндзорской Уоллис – женщины, которая внесла раздор в британскую королевскую семью.

Уоллис Симпсон была единственной женой короля Эдуарда VIII, дяди королевы Елизаветы II. Он отрекся от королевского трона ради этой женщины, без любви которой, как он говорил, он не мог нести тяжкое бремя короны.

Уоллис Симпсон / Фото: Getty Images

Из-за его отречения в 1936 году новым королем Англии стал его младший брат Георг VI (отец королевы Елизаветы II) и муж королевы-матери Елизаветы. Члены его семьи обвиняли Уоллис в том, что она разлучила семью.

Как вспоминает Daily Mail, когда Эдуард освободился от груза ответственности, они с Уоллис переехали жить во Францию, где вели жизнь праздных богачей, посещая вечеринки во Франции и Америке и путешествуя по роскошным курортам.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Фото: Associated Press

Но, когда герцог Виндзорский умер в возрасте 77 лет в 1972 году, Уоллис осталась одна, лишенная человека, который ей поклонялся и который ее боготворил. Она бросила мужа на смертном одре. Но королева Елизавета II пригласила ее в качестве гостя в Букингемский дворец, когда она приехала в Виндзор на похороны мужа. А ранее они встречались, когда Елизавета и ее муж принц Филипп посетили герцога в Париже в последние дни его жизни. Это был знак готовности королевы отложить разногласия в сторону ради общего блага.

Королева Елизавета II, герцогиня Виндзорская на похоронах Эдуарда VIII / Фото: Associated Press

Уоллис пережила мужа на 14 лет, но в последние годы была настолько больна, что ее смерть рассматривалась как благословение. Она прожила свои последние годы почти одна в своем парижском доме, не имея возможности ходить или покидать комнату, которая стала всем ее миром. За ней ухаживали преданные медсестры.

Скончалась герцогиня Виндзорская 24 апреля 1986 года. Ей было 89 лет. Детей у нее не было.

Похорон Уоллис Симпсон, герцогини Виндзорской / Фото: Getty Images

На ее панихиде в Виндзорской часовне Святого Георгия присутствовали высокопоставленные члены королевской семьи, включая королеву Елизавету II, принца Филиппа и королеву-мать, принца и принцессу Уэльских, но имя Уоллис даже не было упомянуто во время службы. После этого герцогиня была похоронена вместе со своим мужем на Королевском кладбище Виндзор, недалеко от коттеджа Фрогмор.

Принц Чарльз, принцесса Диана, королева Елизавета II и принц Филипп на похороне герцогини Виндзорской Уоллис / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали историю любви Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон.

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