Умерла японская принцесса: что о ней известно

Здоровье королевской особы недавно ухудшилось после инсульта и пневмонии, перенесенных в начале этого года.

Принцесса Юрико - жена брата императора Хирохито. Она скончалась в токийской больнице в пятницу, 15 ноября, после того как ее здоровье резко ухудшилось, сообщили CNN в Агентстве императорского двора.

Принцесса Юрико / Фото: Associated Press

Официальные лица дворца не указали причину смерти, но японские СМИ сообщили, что она умерла от пневмонии. Юрико перенесла инсульт и пневмонию в марте этого года, но до этого момента вела здоровый образ жизни, в том числе занималась спортом и смотрела ежедневные фитнес-шоу по телевизору, пишет People.

Помимо поддержания своего тела в хорошей физической форме, Юрико также любила читать и обожала смотреть бейсбол по телевизору. А в солнечные дни она любила сидеть в своем саду на свежем воздухе.

Родилась принцесса Юрико в 1923 году. В 18 лет во время войны она вышла замуж за принца Микасу - младшего брата Хирохито и дядю нынешнего императора Японии Нарухито. Позже она вспоминала, как жила в убежище со своим мужем и их маленькой дочерью после того, как их дом сгорел во время американских бомбардировок Токио, когда война подошла к концу в 1945 году. Микаса и Юрико были родителями пятерых детей, и Юрико пережила своего мужа и всех троих сыновей.

Принцесса Юрико / Фото: Associated Press

Она служила королевской семье, принимала активное участие в общественной жизни и занималась благотворительностью.

Читайте также: