Умилила поклонников: 84-летняя королева София погладила морского льва в зоопарке

Визит королевы в зоопарк был приурочен к Всемирному дню морей и океанов, который ежегодно отмечается 8 июня.

84-летняя королева Испании София – мать короля Филиппа VI – умилила своей реакцией на милого морского льва, который живет в зоопарке Мадрида. Женщина погладила большое животное рукой, когда он подошел к краю ограждения. Королевы была настолько очарована новым знакомым, что не смогла сдержать улыбку на лице.

Королева София / Фото: Getty Images

Ее визит в зоопарк состоялся 8 июня и был приурочен к новой инициативе, организованной Фондом королевы Софии и зоопарком Мадрида для повышения осведомленности о сохранении морского биоразнообразия.

София посетила зоопарк в удлиненном жакете с манжетами и воротом из денима, а также в широких штанах. Ее образ дополнили синие туфли, небольшая черная сумка и множество украшений на шее и руках.

Королева София / Фото: Getty Images

Визит королевы в зоопарк был приурочен также к Всемирному дню морей и океанов, который ежегодно отмечается 8 июня. Вероятно, поэтому она выбрала наряд в синих тонах.

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