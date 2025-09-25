Умилила поклонников: королева Рания запостила фото с младшей внучкой на руках

Королева Рания / © Associated Press

Ее Величество посетила на днях Нью-Йорк, побывав в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, где у нее состоялась деловая встреча.

На ней королева Рания появилась в белой рубашке с галстуком от Sébline и нежного розового оттенка юбке с цветочным принтом от Emilia Wickstead. В руках Рания держала миниатюрную сумку от Fendi и обула туфли с застежками Jennifer Chamandi.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Также королева Иордании опубликовала милое фото со своей младшей внучкой — принцессой Аминой, написав под снимком:

«С моей Аминой».

Девочка стала первенцем для старшей дочери Рании — принцессы Иман. Она родилась в феврале 2025 года и стала первым ребенком Иман и ее мужа Джамила Термиотиса, которые поженились в 2023 году.

Королева Рания с внучкой Аминой / © Instagram королевы Рании

Напомним, также у королевы Рании есть старшая внучка — принцесса Иман — это дочь старшего сына Рании — кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы. Ей в августе этого года исполнился один год.