Умилила поклонников: королева Рания запостила фото с младшей внучкой на руках
Королева Рания поделилась несколькими новыми снимками в своем Instagram.
Ее Величество посетила на днях Нью-Йорк, побывав в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, где у нее состоялась деловая встреча.
На ней королева Рания появилась в белой рубашке с галстуком от Sébline и нежного розового оттенка юбке с цветочным принтом от Emilia Wickstead. В руках Рания держала миниатюрную сумку от Fendi и обула туфли с застежками Jennifer Chamandi.
Также королева Иордании опубликовала милое фото со своей младшей внучкой — принцессой Аминой, написав под снимком:
«С моей Аминой».
Девочка стала первенцем для старшей дочери Рании — принцессы Иман. Она родилась в феврале 2025 года и стала первым ребенком Иман и ее мужа Джамила Термиотиса, которые поженились в 2023 году.
Напомним, также у королевы Рании есть старшая внучка — принцесса Иман — это дочь старшего сына Рании — кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы. Ей в августе этого года исполнился один год.