Умилила публику: княгиня Шарлин появилась на мероприятии со своей собакой

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

У Шарлин и ее мужа князя Альбера II есть три чихуахуа и родезийский риджбек. На днях княгиня посетила благотворительное мероприятие на которое взяла с собой одну из своих собак.

Шарлин, как президент Общества защиты животных Монако, приняла участие в Rokethon — марше, «посвященном борьбе с брошенными животными». Она надела пальто верблюжьего цвета с капюшономи большими накладными карманами от Max Mara, простой белый топ под низ и расклешенные джинсы, а на руках держала своего крошечного бело-коричневого чихуахуа Харли.

Княгиня Шарлин и ее пес Харли / © Instagram княжеской семьи Монако

Свой образ княгиня Монако дополнила золотыми серьгами-кольцами, простой прической и лаконичным макияжем, а также сделала светлый маникюр.

«Я всегда любила животных», — рассказала Шарлин журналу Gala в 2024 году. «В детстве моя семья рассказывала мне о правах животных и борьбе с жестоким обращением с ними. Мы всегда любили и защищали животных». Также княгиня говорила, что всегда любила породу чихуахуа.

«Они очаровательные, умные и достаточно маленькие, чтобы их можно было брать с собой повсюду», — заявила она.

