- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 260
- Время на прочтение
- 2 мин
Умилила публику: княгиня Шарлин появилась на мероприятии со своей собакой
Княгиня Монако Шарлин, как и королева Камилла, поддерживает организации, которые помогают животным.
У Шарлин и ее мужа князя Альбера II есть три чихуахуа и родезийский риджбек. На днях княгиня посетила благотворительное мероприятие на которое взяла с собой одну из своих собак.
Шарлин, как президент Общества защиты животных Монако, приняла участие в Rokethon — марше, «посвященном борьбе с брошенными животными». Она надела пальто верблюжьего цвета с капюшономи большими накладными карманами от Max Mara, простой белый топ под низ и расклешенные джинсы, а на руках держала своего крошечного бело-коричневого чихуахуа Харли.
Свой образ княгиня Монако дополнила золотыми серьгами-кольцами, простой прической и лаконичным макияжем, а также сделала светлый маникюр.
«Я всегда любила животных», — рассказала Шарлин журналу Gala в 2024 году. «В детстве моя семья рассказывала мне о правах животных и борьбе с жестоким обращением с ними. Мы всегда любили и защищали животных». Также княгиня говорила, что всегда любила породу чихуахуа.
«Они очаровательные, умные и достаточно маленькие, чтобы их можно было брать с собой повсюду», — заявила она.
Напомним, недавно мы рассказывали, что будет с собаками корги покойной королевы Елизаветы II, которые после смерти монарха жили с Сарой Фергюсон и бывшим принцем Эндрю и, которые сейчас столкнулись с тем, что им необходимо освободить особняк Роял Лодж, где они жили много лет.