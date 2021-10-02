Уникальный браслет с рубинами и бриллиантами Уоллис Симпсон выставят на аукцион

О любви этой пары снят не один фильм и написана не одна книга, ведь это был один из тех редких случаев, когда из-за женщины король отказался от престола.

Поженились Эдуард VIII и Уоллис Симпсон 3 июня 1937 года в замке Канде во Франции. Жену Эдуард VIII просто обожал и постоянно одаривал различными украшениями, поэтому за годы их брака Уоллис собрала огромную коллекцию роскошных ювелирных изделий. На многих подаренных мужем украшениях была гравировка, по которой можно отследить, в какой день или по какому поводу был сделан подарок.

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII. На руке у герцогини браслет с рубинами / Associated Press

Одним из самых знаменитых украшений герцогини стал браслет с рубинами и бриллиантами, который Эдуард VIII преподнес ей на первую годовщину свадьбы. Скорее всего, подарок Уоллис получила на юге Франции на территории виллы Шато-де-ла Круа, где они провели первые годы жизни после брака.

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Бриллиантовый браслет был создан в стиле ар-деко ювелирным брендом Cartier, украшен бриллиантами и двумя большими рубинами. На браслете герцог сделал гравировку "К нашей первой годовщине третьего июня". Говорят, что герцог выбрал рубины для этого украшения, поскольку они символизируют любовь, страсть, удачу, отвагу и процветание.

Браслет полый, поэтому легкий, сделан из платины. Рубины весят около 36 карат, алмазы, которые окружаю рубины, классической огранки и весят примерно 23 карата. Также в браслете по бокам тридцать багетов весом около 2,62 карата.

Браслет Уоллис Симпсон / Getty Images

После смерти герцогини Виндзорской в ​​1986 году ее коллекция ювелирных изделий была продана на аукционе Sotheby’s, а вырученные средства направили в Институт Пастера в Париже, который известен своими исследованиями рака и СПИДа. В 1987 году браслет ушел с аукциона за 256 667 долларов, но вот спустя много лет владелец решил вновь выставить его на продажу. Аукцион состоится 9 ноября этого года в Женеве и предполагается, что браслет будет продан за около 2 миллиона долларов.

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Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII (24 фото)

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