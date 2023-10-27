Уоллис Симпсон спасла британскую монархию: почему король Эдуард VIII был недостоин трона

Двоюродный дедушка ныне правящего короля Чарльза III – король Эдуард VIII – отрекся от престола в 1936 году, так как решил, что не может исполнять свой долг без женщины, которую он любит.

Эдуард, а в быту просто Дэвид, хотел жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. Но они оба, по мнению королевского эксперта Марлен Кениг, совершенно не подходили для выполнения королевских обязанностей.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Фото: Associated Press

Она говорит, что Уоллис "оказала Британии одолжение", отстранив Эдуарда от монархии и позволив его младшему брату Георгу VI взойти на трон, пишет express. В 1936 году, всего через несколько месяцев после восхождения на престол, после того, как ему сказали, что он не может жениться на женщине, которую любит, поскольку она была дважды разведена, Эдуард VIII заявил, что отрекается престола в пользу брата.

В конечном итоге, считает эксперт, это могло быть выгодно королевской семье.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Фото: Associated Press

"В молодости, гастролировавший по США и Канаде, Эдуард, известный как Дэвид, конечно, был очень популярен, но его чувство долга не соответствовало усилиям его младших братьев, особенно герцога Йоркского, женившегося на правильной женщине, у которого было две дочери – принцессы Елизавета и Маргарет. Дэвид не пытался найти подходящую невесту, которая могла бы стать его принцессой Уэльской и будущей королевой-консортом", - говорит эксперт.

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII / Фото: Getty Images

Затем он встретил Уоллис Симпсон. Вопросом для большинства было ее семейное положение. Когда она встретила Дэвида, она была со своим вторым мужем, и этот брак также закончился разводом, а Эрнест Симпсон сыграл роль, чтобы все выглядело так, будто он ей изменил, чтобы она могла развестись.

В конце 1930-х годов разведенному человеку было трудно жениться в англиканской церкви. А Эдуард хотел жениться на женщине, которую он полюбил.

"Оглядываясь назад, Уоллис оказала Великобритании услугу. В конце 1930-х годов она была настолько неподходящей королевой, что Эдуард решил отречься от престола, чтобы жениться на женщине, которую он любил", - добавляет эксперт.

Король Георг VI со своей семьей / Фото: Associated Press

После отречения на престол взошел король Георг VI, а его преемницей стала его старшая дочь - принцесса Елизавета, вошедшая на трон в 1952 году после смерти отца. Она правила долгие 70 лет и умерла прошлой осенью.

Королева Елизавета II и ее последнее фото, 6 сентября 2022 года / Фото: Getty Images

Уоллис и Эдуард прожили долгую жизнь преимущественно в своем поместье во Франции, но Симпсон бросила мужа на смертном одре.

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