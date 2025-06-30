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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
302
Время на прочтение
1 мин

Упала на пол и рыдала: основательница музея купила наряд принцессы Дианы и бурно отреагировала

Наряд покойной принцессы продали за рекордную сумму.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принцесса Диана

Принцесса Диана / © Getty Images

Рене Плант, основательница Музея принцессы Дианы была среди участников аукциона Julien’s Auctions и ушла оттуда с настоящим сокровищем — культовым платьем принцессы Дианы. Она приобрела «платье заботы» — один из самых любимых нарядов покойной принцессы, который та часто носила на мероприятия и особенно, когда навещала больных.

«Платье заботы» / © Getty Images

«Платье заботы» / © Getty Images

Цветочное синее платье Дианы считалось изюминкой торгов, и Плант купила наряд сделав ставку в 400 000 долларов (плюс налог, в результате чего общая сумма составила 520 000 долларов). Чтобы собрать эту сумму женщина заложила свой дом о чем она рассказала изданию People, а также открыла сбор средств.

Когда женщина услышала, что платье досталось ей, она от эмоций упала на пол и расплакалась.

«После смерти принцессы Дианы ее личные вещи были проданы на частных аукционах и разбросаны по всему миру. Наша миссия и страсть — сохранить как можно больше ее личных вещей, теперь уже исторических предметов, в одном месте», — говорится на сайте музея.

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана на Каннском кинофестивале, 1987 год / © Associated Press

Принцесса Диана на Каннском кинофестивале, 1987 год / © Associated Press

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана, 1997 год / © Getty Images

Принцесса Диана, 1997 год / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / © Getty Images

Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images

Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images

Принцесса Диана, 1985 год / © Getty Images

Принцесса Диана, 1985 год / © Getty Images

Принцесса Диана на премьере фильма / © Getty Images

Принцесса Диана на премьере фильма / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
302
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