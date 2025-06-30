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Упала на пол и рыдала: основательница музея купила наряд принцессы Дианы и бурно отреагировала
Наряд покойной принцессы продали за рекордную сумму.
Рене Плант, основательница Музея принцессы Дианы была среди участников аукциона Julien’s Auctions и ушла оттуда с настоящим сокровищем — культовым платьем принцессы Дианы. Она приобрела «платье заботы» — один из самых любимых нарядов покойной принцессы, который та часто носила на мероприятия и особенно, когда навещала больных.
Цветочное синее платье Дианы считалось изюминкой торгов, и Плант купила наряд сделав ставку в 400 000 долларов (плюс налог, в результате чего общая сумма составила 520 000 долларов). Чтобы собрать эту сумму женщина заложила свой дом о чем она рассказала изданию People, а также открыла сбор средств.
Когда женщина услышала, что платье досталось ей, она от эмоций упала на пол и расплакалась.
«После смерти принцессы Дианы ее личные вещи были проданы на частных аукционах и разбросаны по всему миру. Наша миссия и страсть — сохранить как можно больше ее личных вещей, теперь уже исторических предметов, в одном месте», — говорится на сайте музея.