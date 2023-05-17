Упс, опять конфуз: Меган Маркл блистала в золотом платье, но не учла одну маленькую деталь

Герцогиня Сассекская посетила церемонию в Нью-Йорку, на которую приехала со своим мужем - принцем Гарри - и мамой Дорией.

Меган Маркл вчера вечером посетила церемонию Women of Vision Awards, где ей вручили награду за ее глобальную пропаганду расширения прав и возможностей женщин и девочек.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

На дорожке герцогиня поистине блистала. На ней было стеганое золотое платье без бретелек от Johanna Ortiz с разрезом спереди и небольшим ромбовидным вырезом в зоне декольте. Не обошлось и без конфуза: платье было без бретелек и были заметны следы от купальника на загорелом теле Меган.

В руках жена принца несла клатч от Carolina Herrera, а обута была в босоножки на каблуках от Tom Ford.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Длинные волосы Меган Маркл были распущены и уложены на одну сторону, она сделала красивый вечерний макияж и надела серьги-кольца с камнями от J.Crew, а на запястье у нее красовался браслет "Love" от Cartier и еще несколько драгоценных браслетов.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Также мы заметили, что на пальце у Меган не было ее помолвочного кольца.

Напомним, однажды герцогиня Сассекская забыла снять этикетку с платья, в котором появилась на публике.

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