Ура, это не синий: королева Камилла в ярком платье приехала с Чарльзом в Северную Ирландию

Король Чарльз III и королева Камилла прибыли сегодня утром, их приветствовали сотни доброжелателей в Ньютаунэбби, где они открыли новый Сад коронации, воздвигнутый в ознаменование восшествия на престол короля Чарльза III.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Его Величество король выглядел стильно в синем костюме в тонкую полоску, к которому подобрал белую рубашку и галстук в принт. Его супруга королева Камилла выбрала наряд мятно-зеленого однотонного цвета, с интересным декором на воротнике и декольте.

Сверху Камилла набросила бежевый тренч, а ему в тон подобрала замшевые туфли на невысоких каблуках от Sole Bliss. Также мы заметили на шее у королевы эффектное золотое колье и ее любимую тонкую цепочку с двумя подвесками, на одной из которых выгравированы имена внуков Камиллы. На запястье был браслет от Van Cleef & Arpels и еще несколько золотых украшений и часы Cartier. Также Камилла надела брошь королевы Елизаветы II с изумрудами и бриллиантами в виде кельтского узла. Покойная королева носила эту брошь на государственном банкете в честь президента Ирландии в 2014 году. Ее носила и королева Мария (бабушка Елизаветы II и прабабушка Чарльза).

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король и королева встретились с дизайнерами Сада и представителями общественных и благотворительных организаций, чтобы услышать, как Сад знаменует собой начало новой инициативы по охране окружающей среды для городского совета Антрима и Ньютонабби.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

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