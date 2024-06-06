Уроки истории: день "D" - годовщина высадки десанта в Нормандии во время Второй мировой войны

Один из самых главных нарративов российской пропаганды - полное присвоение себе победы во Второй мировой войне. На самом деле судьба мира в то время решалась не только на полях сражений Советской армии.
Высадка в Нормандии, или операция "Нептун", была проведена 6 июня 1944 года силами США, Великобритании, Канады и их союзников. Целью этой операции было освобождение северо-западной Франции.
День "D" (термин, обозначающий начало военной операции) начался 6 июня 1944 года высадкой 156 000 солдат на побережье Нормандии. Операции предшествовала серьезная подготовка, как военная, так и информационная. Поскольку полностью скрыть от противника планирование такой масштабной операции не представлялось возможным, союзники в ходе подготовки высадки десанта распространяли много различной дезинформации, в частности, о месте возможной высадки.
На самом деле высадка проводилась на участке побережья шириной 80 км между устьем реки Орн и коммуной Озвиль.
Нельзя сказать, что операция прошла гладко, с самого начала ее успех оказался под угрозой. Однако десантники смогли прорваться сквозь береговые оборонительные позиции немцев и создать отдельные очаги сопротивления. И, хотя союзники в итоги заняли территорию вдвое меньшую, чем планировали, им удалось захватить расположенные вдоль побережья Нормандии порты и в дальнейшем, взаимодействуя с войсками, высаженными на юге Франции, блокировать войска противника в юго-западной Франции. В течение нескольких месяцев союзники смогли освободить всю территорию страны, прорвать линию обороны Германии, тем самым создав себе плацдарм для вторжения на ее территорию.
Важность и масштаб этой операции переоценить трудно. Высадка морского десанта в Нормандии до сих пор считается крупнейшей в мировой истории морской десантной операцией. Кроме того, в операции принимала активное участие авиация и флот союзников. По количеству высаженных войск, военно-морских сил и военно-воздушных сил, а также транспортных средств, принимавших в ней участие, она стала самой масштабной операцией во Второй мировой войне на западном фронте и в целом в мировой истории войн.
Естественно, в ходе этой операции армии союзников понесли огромные потери. Англо-американские войска потеряли погибшим 4,5 тыс. человек (2,5 тыс. — американцы, 2 тыс. — представители других стран). В целом потери, которые включают в себя погибших, раненых, пропавших без вести и военнопленных составили около 10 тыс. человек (6603 — американцы, 2700 — британцы, 946 — канадцы).
Годовщина дня "D" была объявлена генералом Эйзенхауэром праздником для всех войск и отмечается серией простых церемоний, проводимых на пляжах, где 6 июня 1944 года высадились британские и американские войска.
На пляжах Нормандии мало свидетельств ожесточенной борьбы, которая произошла там, когда силы союзников высадились на берег. В разные годы мировые лидеры приезжали на военные кладбища Нормандии и отдавали дань памяти погибших во время высадки солдат.
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