Уроки истории: день "D" - годовщина высадки десанта в Нормандии во время Второй мировой войны

Один из самых главных нарративов российской пропаганды - полное присвоение себе победы во Второй мировой войне. На самом деле судьба мира в то время решалась не только на полях сражений Советской армии.

Высадка в Нормандии, или операция "Нептун", была проведена 6 июня 1944 года силами США, Великобритании, Канады и их союзников. Целью этой операции было освобождение северо-западной Франции.

День "D" (термин, обозначающий начало военной операции) начался 6 июня 1944 года высадкой 156 000 солдат на побережье Нормандии. Операции предшествовала серьезная подготовка, как военная, так и информационная. Поскольку полностью скрыть от противника планирование такой масштабной операции не представлялось возможным, союзники в ходе подготовки высадки десанта распространяли много различной дезинформации, в частности, о месте возможной высадки.

На самом деле высадка проводилась на участке побережья шириной 80 км между устьем реки Орн и коммуной Озвиль.

Нельзя сказать, что операция прошла гладко, с самого начала ее успех оказался под угрозой. Однако десантники смогли прорваться сквозь береговые оборонительные позиции немцев и создать отдельные очаги сопротивления. И, хотя союзники в итоги заняли территорию вдвое меньшую, чем планировали, им удалось захватить расположенные вдоль побережья Нормандии порты и в дальнейшем, взаимодействуя с войсками, высаженными на юге Франции, блокировать войска противника в юго-западной Франции. В течение нескольких месяцев союзники смогли освободить всю территорию страны, прорвать линию обороны Германии, тем самым создав себе плацдарм для вторжения на ее территорию.

Авианосец "Невада" оказывает артиллерийскую поддержку сухопутным войскам союзников во Франции, нанося удары по вражеским объектам со своего наблюдательного пункта в Ла-Манше, 6 июня 1944 года. / Фото: Associated Press

Важность и масштаб этой операции переоценить трудно. Высадка морского десанта в Нормандии до сих пор считается крупнейшей в мировой истории морской десантной операцией. Кроме того, в операции принимала активное участие авиация и флот союзников. По количеству высаженных войск, военно-морских сил и военно-воздушных сил, а также транспортных средств, принимавших в ней участие, она стала самой масштабной операцией во Второй мировой войне на западном фронте и в целом в мировой истории войн.

Естественно, в ходе этой операции армии союзников понесли огромные потери. Англо-американские войска потеряли погибшим 4,5 тыс. человек (2,5 тыс. — американцы, 2 тыс. — представители других стран). В целом потери, которые включают в себя погибших, раненых, пропавших без вести и военнопленных составили около 10 тыс. человек (6603 — американцы, 2700 — британцы, 946 — канадцы).

Годовщина дня "D" была объявлена генералом Эйзенхауэром праздником для всех войск и отмечается серией простых церемоний, проводимых на пляжах, где 6 июня 1944 года высадились британские и американские войска.

Мадам Аланш Шапель и ее дочь Элен Шапель стоят на коленях на военном кладбище за пляжами, где происходила высадка десанта во Франции 6 июня 1945 года, чтобы отдать дань уважения солдатам союзников, погибшим на пляжах вторжения. / Фото: Associated Press

На пляжах Нормандии мало свидетельств ожесточенной борьбы, которая произошла там, когда силы союзников высадились на берег. В разные годы мировые лидеры приезжали на военные кладбища Нормандии и отдавали дань памяти погибших во время высадки солдат.

Королева Великобритании Елизавета II проходит мимо могил на британском военном кладбище в Байё, на северо-западе Франции, 6 июня 2004 года, во время церемонии, посвященной 60-летию высадки десанта в Нормандии. / Фото: Associated Press

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