Урсула фон дер Ляйен на встрече с Зеленской появилась в сине-желтом наряде

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках своего официального визита в Киев встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской. Они обсуждали вопросы психологической реабилитации украинских детей, пострадавших от войны.

Урсула фон дер Ляйен и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Урсула фон дер Ляйен и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Урсула предстала на встрече в образе в цветах украинского флага: на ней был синий жакет и желтый топ. Верх она скомбинировала с черными брюками. На шее у политика была подвеска с изображением флага ЕС на цепочке.

Урсула фон дер Ляйен и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Образ фон дер Ляйен дополнила аккуратной укладкой, нежным макияжем и жемчужными серьгами-пусетами.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, президент Европарламента посетила на Михайловской площади экспозицию уничтоженной российской военной техники и осмотрела выставку фотографий с последствиями российской оккупации.

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