Ушел из жизни любимец Джилл и Джо Байден: супруги поделились трогательным снимком

Только вчера мы вспоминали, как сильно первая леди США Джилл Байден любит своих собак-овчарок.

А ночью появилось сообщение о том, что скончался их пес по кличке Чемпион. Супруги Байден опубликовали фотографию любимца в Instagram и написали трогательный пост о нем:

Майор и Чемп / Associated Press

"Сегодня у нас тяжело на сердце, когда мы сообщаем вам, что наша любимая немецкая овчарка Чемп мирно скончалась дома. Он был нашим постоянным и любимым спутником в течение последних 13 лет, и его обожала вся семья Байденов. Даже когда силы Чемпа в последние месяцы его жизни пошли на убыль, когда мы входили в комнату, он сразу же подтягивался, постоянно виляя хвостом, и прижимался к нам, чтобы ему почесали ухо или потерли живот. Где бы мы ни были, он хотел быть с нами, и все сразу становилось лучше, когда он был рядом с нами. Больше всего он любил свернуться калачиком у наших ног перед огнем в конце дня, присоединяться к нам в качестве утешительного присутствия на собраниях или загорать в саду Белого дома. В молодости он был счастлив, гоняясь за мячами для гольфа на лужайке перед военно-морской обсерваторией или гоняясь, чтобы поймать наших внуков, когда они бегали по нашему заднему двору в Делавэре. В наши самые радостные моменты и в наши самые убитые горем дни он был рядом с нами, чуткий к каждому нашему невысказанному чувству и эмоции. Мы любим нашего милого, хорошего мальчика и всегда будем по нему скучать", - гласит подпись под снимком Чемпиона.

Напомним, вчера мы писали, что у 70-летней Джилл в гардеробе есть даже эксклюзивная коричневая сумка от бренда Valentino с портретами ее любимых овчарок. Принт наносился на изделие вручную иллюстратором Риккардо Кузимано. Также на сумке нарисована большая буква J, с которой начинается имя первой леди (Jill Biden).

Читайте также: Как правильно ухаживать за шерстью котов и собак: вычесывание, купание, стрижка

Стиль Джилл Байден - новой первой леди США (18 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку