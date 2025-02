Ушла в блогерство: Меган Маркл показала, как выглядит ее доска визуализации

Меган Маркл стала блогером и опубликовала очередной пост в своем Instagram, намекнув на первый продукт недавно запущенного бренда As Ever.

В четверг, 20 февраля, герцогиня Сассекская продемонстрировала подписчикам в Instagram свою доску желаний, дав редкий взгляд на свои цели на этот год и отметив те, которых она уже достигла.

"От воспоминаний к воспоминаниям, которые я создаю сегодня…", — подписала пост Меган.

Одним из многочисленных элементов доски визуализации является начало меню, написанного фирменным почерком Меган черными чернилами на белой бумаге.

"Свежие фермерские яйца, морковь двух видов, сладкие угощения", — говорится в меню.

Блог Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

На доске визуализации также есть дань уважения ее детям, так как есть фотография блина со смешным лицом и зеленая звезда с именем принца Арчи, написанным синими чернилами, по-видимому, сделанная 5-летним ребенком. Также там есть фотография павлина, знак трассы California State Route 33 и подарочный сертификат в Chez Panisee, знаменитый ресторан Элис Уотерс в Беркли, Калифорния.

Рядом находится кусок ткани с вытканным на нем логотипом ее бренда образа жизни As Ever. Во вторник, 18 февраля, Меган объявила, что переименует компанию из American Riviera Orchard в As Ever и запустит ее веб-сайт. А вскоре после этого на герцогиню посыпались обвинения в плагиате. Сперва сказали, что она скопировала логотип одной испанской деревушки для своего бренда, а после выяснилось, что и название бренда не оригинальное.

Меган Маркл / Фото: instagram.com/netflix

