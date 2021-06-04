Устала от каблуков: Юлия Тимошенко разулась в зале Конституционного суда

60-летняя лидер партии "Батькивщина", как и каждая женщина, устает ходить на высоких каблуках.

Ничто человеческое не чуждо Юлии Тимошенко. Она, как и каждая женщина, устает носить каблуки. Бывают моменты, когда очень хочется снять туфли и дать ногам отдохнуть.

Именно это и сделала нардеп во время перерыва на заседании Конституционного суда. В Instagram Тимошенко опубликовала фотографию, на которой она разулась под столом и, наверное, почувствовав облегчение, улыбнулась на камеру.

Юлия Тимошенко / Instagram/Юлия Тимошенко

"Когда перерыв в конституционном заседании слишком затянулся", — написала политик под фото.

Одета Юлия была в лук, в котором мы ее уже видели: в черный жакет на молнии и без воротника, в белую рубашку с элегантными серебряными запонками с черными камнями на манжетах, которые выглядывали из-под жакета, черную юбку-карандаш и черные колготы.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

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Аутфит депутат дополнила элегантным пучком-ракушкой с начесом на макушке и выпущенными спереди прядями. На лице у нее был легкий макияж, оптические очки в изысканной черной оправе, а в ушах — лаконичные серьги.

Напомним, недавно Юлия Владимировна показала, как выглядит без макияжа. Политик также продемонстрировала одежду, которую она выбирает для занятий спортом на природе.

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Стильные образы Юлии Тимошенко (25 фото)

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