Устали хоронить: топ скандальных цитат Жириновского, о здоровье которого ходят противоречивые слухи

Ровно через месяц с начала полномасштабной войны в Украине в России якобы опять скончался главный кремлевский шут Путина - Владимир Жириновский.

Скандальному пропагандисту 75 лет, а в последние месяцы российские СМИ хоронили политика уже несколько раз, то из-за коронавируса, то из-за проблем с сердцем. 25 марта опять появилась информация о смерти Жириновский, но вскоре ее опять опровергли, заявив, что тех, кто распространил этот фейк, будут судить.

Даже на смертном одре политик продолжает быть главным политическим фриком, который не может спокойно уйти. Тут стоит вспомнить, что за годы своей работы в партии ЛДПР, главной темой речей Жириновского был "украинский вопрос" - он выступал за вхождение Украины и Белоруссии в состав Российской Федерации на правах новых федеральных округов, поддерживал войну на Востоке страны и преступные самопровозглашенные республики "ДНР" и "ЛНР". Соответственно, во время интервью пропагандист не упускал возможность высказаться об Украине, поэтому в историю вошло немало его цитат, мы собрали топ самых безумных из них.

"16 марта можно сравнить с 9 Мая. В мае 1945 года мы сбросили коричневую чуму, а 16 марта 2014 года жители Крыма сбросили нацистский режим Украины".

"Наше пожелание всем бывшим советским республикам: погуляли - хватит. Пора возвращаться домой. Мы не будем снова давать название СССР. Название есть уже - Российская Федерация. Федерация по-русски - объединение. Вот пусть вступают напрямую в Российскую Федерацию. Тбилисская губерния, Ереванская, Бакинская, Киевская и т.д. Добровольно - никого принуждать не будем".

"НАТО не нужна Украина, ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот, и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару".

"Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января, часов в 4 утра, когда уже все выпившие. Необязательно их бомбить. Но избирательно наказать и напугать надо".

"Всю карту перелопатим, и Украины не будет".

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