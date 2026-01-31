Принцесса Кейт / © Associated Press

Реклама

Автор Роберт Джобсон в своей новой книге «Кэтрин, принцесса Уэльская» пишет о том, как Кэтрин переживала все три беременности, и как они с принцем Уильямом встречали своих троих детей. Это поистине прекрасные воспоминания. Но также в этой книге автор приводит слова Кейт о том, как она справлялась с материнством в первые годы после рождения ее детей, когда была еще совсем неопытной матерью.

«Для Кэтрин первые месяцы материнства были очень изнурительными, она чувствовала радость и страх одновременно. В своей речи в Королевском колледже акушерства и гинекологии в марте 2017 года Кэтрин поделилась личным опытом и рассказала про трудности, которые переживала», — пишет автор.

Принцесса Уэльская с детьми / © Associated Press

Тогда в той речи Кейт сказала: «Ничто не может вас по-настоящему подготовить к трудностям материнства. Еще вчера вы видели себя отдельной личностью, а сегодня прежде всего идентифицируете себя, как мать. И нет никаких правил, что хорошо, а что плохо. Вы просто пытаетесь найти свой путь на этой неизвестной территории и стараетесь как можно лучше заботиться о своей семье. Конечно, важно помнить, что материнство — отличное приключение, которое того стоит, но не надо забывать про стресс и нагрузку, которые сопровождают вас на этом пути. Уставать от материнства — вполне естественно», — сказала в своей речи принцесса Уэльская.

Реклама

Дети Кейт и Уильяма — Джордж, Луи и Шарлотта / © Associated Press

Ранее, напомним, мы рассказывали, как принц Уильям отказался от давней королевской традиции, когда родился их с Кейт первенец — принц Джордж.