Устроил "обнимашки" посреди улицы: принц Уильям удивил королевскую поклонницу

Эмма Уэбб организовала мероприятие в память о своей погибшей дочери – 16-летней Броди, которая совершила самоубийство в марте 2020 года.

Чтобы отдать дань уважения страсти ее дочери к верховой езде, мать девочки вышла на улицу с фигурой лошади в натуральную величину. Прогулка женщины длилась 13 дней, она шла с Уэльса в Лондон. На одном из участков дороги ей повстречался принц Уильям.

Будущий король подошел к ней и тихо сказал: "Бу". Уэбб вздрогнула от шока, прижав руки к лицу, когда поняла, кто присоединился к ней. Когда все стало понятно, она и принц Уильям обнялись.

"Какую невероятную вещь делает Эмма, чтобы повысить осведомленность о самоубийствах среди молодежи, в память о ее дочери Броди. Очень важно иметь возможность присоединиться к ней в ее путешествии этим утром ". Написал принц Уильям в соцсети X, добавив к подписи "W".

What an incredible thing Emma is doing to raise awareness of youth suicide, in memory of her daughter Brodie. Very special to be able to join her for part of her journey this morning. W https://t.co/4LuuQqvCkF — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 7, 2023

"Я знала, что он видел в новостях, что я делаю, но я не знала, что он собирался появиться на улицах и прогуляться со мной, так что это было потрясающе! Он появился из-за лошадь и крикнул мне: "Бу!" Об этом Уэбб рассказал Daily Mail.

"Я обернулась и была просто ошеломлена тем, что он стоял там. Я, маленькая пожилая валлийка из Ньюпорта с пластиковой лошадью и принц Уэльский, просто стоял передо мной! Я действительно не знала, что делать, когда увидела его. Он протянул руки, и я подумала: "Хорошо, меня приятно обняться. Обнять будущего короля — это просто немыслимо, это было похоже на выход из тела", - рассказала женщина.

Уэбб рассказала, что она и другая мать, с которой она была, чья дочь также умерла от самоубийства, беседовали с принцем Уэльским в течение 20 минут о психическом здоровье. Она сказала, что принц Уильям сказал ей, что приехал поддержать ее. Она добавила, что он даже предлагал помочь Майлзу (так звали лошадь) подтолкнуть его, пока он был там.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Защитница психического здоровья также объяснила, что она рассказала принцу Уильяму, как она столкнулась с некоторыми погодными препятствиями в пути, но сказала, что все, кого она встречала по пути, останавливались, чтобы помочь ей.

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