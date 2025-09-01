- Дата публикации
Устроила вечеринку на винограднике: внебрачная дочь князя Монако рассталась с бойфрендом
Старшая дочь князя Монако Альбера II — Жасмин Гримальди, которая является его внебрачным ребенком, рассталась с бойфрендом.
Девушка девять лет состояла в отношениях с музыкантом Яном Мелленкампом, но, как пишет Mail Online, пара рассталась.
33-летняя Жасмин, тем не менее, никак не комментирует эту новость, а публикует в Instagram серию фотографий с вечеринки, где тусуется.
На залитых солнцем снимках Жасмин стоит в винограднике, радостно подбрасывая вино в воздух и широко улыбаясь.
«Встречайте последние выходные августа с бокалом Monte Carlo JAZMIN ROSÉ, ведь мы отсчитываем последние дни лета!» — подписала Гримальди пост. Год назад Жасмин запустила бренд вина и теперь празднует годовщину его существования.
Этим летом Жасмин была активной в соцсетях, показывала многочисленные снимки с отдыха, как плавала в море в Хорватии, нежилась у бассейна, загорала в бикини в Сен-Тропе и на Миконосе, а также гуляла по Парижу.
Словом, лето девушка провела насыщенно и интересно, и за былыми отношениями она, похоже, совсем не тоскует.