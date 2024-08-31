Устроили вечеринку перед свадьбой: принцесса Марта Луиза и ее жених-шаман под прицелом папарацци

Принцессу и ее жениха заметили по дороге на яхту.

В последний день лета, 31 августа, норвежская принцесса Марта Луиза выйдет замуж за Дюрека Верретта - американского самопровозглашенного шамана и духовного целителя. Свадьба состоится в отеле Union в Гейрангере.

В преддверии праздника они организовали вечеринку на яхте для своих гостей. Затем принцесса Марта Луиза и Дюрек устроили предсвадебную вечеринку в латиноамериканском стиле в отеле Union.

30 августа пара проехалась в открытом автомобиле по улицам города, где их могли поприветствовать поклонники. Марта Луиза надела черный костюм из кожи, который носила в сочетании с яркой розовой блузой и серебристыми сапогами-казаками.

Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт / Фото: Getty Images

В руке принцесса держала небольшую розовую сумку, которая дополняла ее наряд.

Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт / Фото: Getty Images

Дюрек же выбрал коричневый свитер и коричневые штаны-карго с карманами. Он, как и Марта Луиза, приветствовал собравшихся.

Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт / Фото: Getty Images

Также под прицел папарацци попали родственники принцессы и другие королевские друзья: король Харальд, королева Соня, кронпринц Хокон, кронпринцесса Метте-Марит, принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус, а также принц Константин и принцесса Лаурентиен из Нидерландов.

Принц Сверре Магнус, принцесса Ингрид Александра, кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

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