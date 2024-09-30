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Утеплилась: Джилл Байден выбрала для перелета белую куртку и свитер

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Утеплилась: Джилл Байден выбрала для перелета белую куртку и свитер

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Супруги Байденов провели выходные в своей резиденции в штате Дэлавер.

Папарацци сфотографировали президента США Джо Байдена и его жену Джилл Байден, когда они вернулись в Вашингтон из уикэнда в своей летней резиденции Рехобот-Бич.

Джо и Джилл Байдены / © Associated Press
Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Первая леди утеплилась. Она выбрала для перелета белую куртку с молниями, серый свитер и прямые штаны графитового оттенка.

Джо и Джилл Байдены / © Associated Press
Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Байден был одет в голубую клетчатую рубашку, черный пиджак с золотой пуговицей, бежевые брюки и коричневые туфли.

Джо и Джилл Байдены / © Associated Press
Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден на встречу с Еленой Зеленской надела розовый костюм и жемчужные украшения.

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