Утеплилась: Джилл Байден выбрала для перелета белую куртку и свитер

Супруги Байденов провели выходные в своей резиденции в штате Дэлавер.
Папарацци сфотографировали президента США Джо Байдена и его жену Джилл Байден, когда они вернулись в Вашингтон из уикэнда в своей летней резиденции Рехобот-Бич.
Первая леди утеплилась. Она выбрала для перелета белую куртку с молниями, серый свитер и прямые штаны графитового оттенка.
Байден был одет в голубую клетчатую рубашку, черный пиджак с золотой пуговицей, бежевые брюки и коричневые туфли.
Напомним, Джилл Байден на встречу с Еленой Зеленской надела розовый костюм и жемчужные украшения.
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