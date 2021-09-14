Утеплились: Рианна в пуховике и A$AP Rocky в одеяле вышли на красную дорожку

Барбадосская певица вышла покорять Бал Института костюма в кутюрном гиперобъемном наряде от Balenciaga.
На красной дорожке Met Gala 2021 больше всего все ожидали выхода Рианны, которая каждый год удивляет своими экстравагатными образами. Она заставила публику немного понервничать, ведь прибыла на Бал Института костюма под его завершение.
Перед камерами Рири появилась со своим возлюбленным рэпером A$AP Rocky. Это их первое официальное появление вместе на публике. Влюбленные удивили выбором утепленных луков.
Певица была одета в кутюрный гиперобъемный черный пуховик-платье от Balenciaga. Кстати, отличный наряд, чтобы скрыть лишние килограммы. Но мы надеемся, что артистка не по этой причине его надела.
На ней также была черная шапка, из-под которой выглядывала белая ткань, украшенная камнями, и локоны с мокрым эффектом.
На шее у нее было роскошное бриллиантовое ожерелье, на лице – макияж с нежно-лавандовыми тенями и темно-винной помадой. Длинный темно-бордовый маникюр завершил аутфит Рианны.
Рэпер гармонично выглядел со своей половинкой – он вышел завернутый в лоскутное пестрое одеяло от ERL.
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