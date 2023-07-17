Утренний ритуал: что пьет каждый день Меган Маркл, чтобы оставаться здоровой

41-летняя Меган Маркл может похвастаться отличной фигурой. Это все благодаря тренировкам и правильному питанию.

А еще одному секретному напитку, который жена принца Гарри пьет каждое утро, чтобы оставаться молодой и здоровой.

По словам королевских авторов Омида Скоби и Кэролин Дюран, герцогиня Сассекская начинает свой день со здорового и питательного завтрака о особенного напитка. В королевской биографии "В поисках свободы" эксперты предположили, что утренний ритуал Меган начинается с чашки горячей воды и дольки лимона, пишет express.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

После этого герцогиня обязательно завтракает. Обычно это овсяные хлопья, приготовленные на миндальном или соевом молоке или омлет с сыром и тостами. Кофе Меган Маркл пьет только утром и только одну чашку. Днем герцогиня предпочитает пить зеленый смузи из яблока, капусты, шпината, лимона и имбиря.

Такие простые правила, о которым Меган рассказывала и в своем блоге The Tig, который вела до своего романа и свадьбы с принцем Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

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