Утренняя рутина принцессы Кейт: пять полезных привычек

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

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Энн Симмонс, которая проработала королевской уборщицей более 12 лет, недавно раскрыла утренние привычки принцессы Кейт. «Она невероятно организована. Никакого хаоса, никакой перегрузки роскошью — просто несколько тщательно выбранных шагов, которым она явно доверяет», — рассказала Энн изданию Edit Suits, цитирует ее The Mirror.

Холодная вода, чтобы проснуться

Кейт начинает свой день с умывания лица холодной водой. «Холодная вода может помочь уменьшить утреннюю отечность и стимулировать кровообращение. Она придает коже свежий вид.

Уход за волосами

На волосы принцесса наносит органическое аргановое масло холодного отжима от The Ordinary. Масло арганы богато витамином Е и незаменимыми жирными кислотами. Оно помогает бороться с пушистостью, защищает от термической укладки и придает естественный блеск. Это фантастическое средство для здоровья волос».

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Принцесса Кейт / © Associated Press

Легкий увлажняющий крем

Несмотря на доступ к самым роскошным продуктам в мире, Кейт, как сообщается, предпочитает простой белый тюбик увлажняющего крема без отдушек.

Правило «Нет телефона»

Удивительно, но один из самых больших секретов красоты Кейт не имеет ничего общего с уходом за кожей. Каждое утро принцесса Уэльская уделяет себе пять минут, просто сидя у окна с чашкой чая и не отвлекаясь ни на что. Никакого телефона, просто тишина.

Быстрый и естественный макияж

Фирменный макияж Кейт «едва заметный» не просто непринужденный. Она наносит на лицо только консилер, может быть, немного румян, бальзам для губ. Меньше макияжа позволяет коже дышать и уменьшает закупорку пор.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Утренняя рутина Кейт показывает, что для того, чтобы выглядеть хорошо, не нужны излишества, а важна последовательность и самая обыкновенная рутина.

Напомним, ранее мы рассказывали, как обычно проводит свое утро Меган Маркл.

Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images