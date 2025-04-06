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Утренняя рутина принцессы Кейт: пять полезных привычек
Принцесса Уэльская Кейт определенно хорошо выглядит несмотря на то, что ее прошлый год был изнурительным из-за лечения онкологии. Рассказываем вам об утренней рутине принцессы.
Энн Симмонс, которая проработала королевской уборщицей более 12 лет, недавно раскрыла утренние привычки принцессы Кейт. «Она невероятно организована. Никакого хаоса, никакой перегрузки роскошью — просто несколько тщательно выбранных шагов, которым она явно доверяет», — рассказала Энн изданию Edit Suits, цитирует ее The Mirror.
Холодная вода, чтобы проснуться
Кейт начинает свой день с умывания лица холодной водой. «Холодная вода может помочь уменьшить утреннюю отечность и стимулировать кровообращение. Она придает коже свежий вид.
Уход за волосами
На волосы принцесса наносит органическое аргановое масло холодного отжима от The Ordinary. Масло арганы богато витамином Е и незаменимыми жирными кислотами. Оно помогает бороться с пушистостью, защищает от термической укладки и придает естественный блеск. Это фантастическое средство для здоровья волос».
Легкий увлажняющий крем
Несмотря на доступ к самым роскошным продуктам в мире, Кейт, как сообщается, предпочитает простой белый тюбик увлажняющего крема без отдушек.
Правило «Нет телефона»
Удивительно, но один из самых больших секретов красоты Кейт не имеет ничего общего с уходом за кожей. Каждое утро принцесса Уэльская уделяет себе пять минут, просто сидя у окна с чашкой чая и не отвлекаясь ни на что. Никакого телефона, просто тишина.
Быстрый и естественный макияж
Фирменный макияж Кейт «едва заметный» не просто непринужденный. Она наносит на лицо только консилер, может быть, немного румян, бальзам для губ. Меньше макияжа позволяет коже дышать и уменьшает закупорку пор.
Утренняя рутина Кейт показывает, что для того, чтобы выглядеть хорошо, не нужны излишества, а важна последовательность и самая обыкновенная рутина.
Напомним, ранее мы рассказывали, как обычно проводит свое утро Меган Маркл.