Утро перед Рождеством: почему члены королевской семьи Британии проводят его отдельно друг от друга

В королевской семье Великобритании существует традиция в день Рождества и она весьма интересна. В это праздничное утро перед тем, как отправиться в церковь Марии Магдалины, члены семьи завтракают отдельно. Дамы в своих комнатах, а мужчины спускаются к столу в столовую. Обычно завтрак происходит в 9 утра, а к 11-ти члены семьи собираются на службу в церковь.

Королевская семья в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Это связано с тем, что женщинам нужно больше времени, чтобы собраться, чем мужчинам. Поэтому у дам легкий утренний перекус, где подают фрукты и тосты с кофе или чаем. А вот мужчины предпочитают отведать классический английский завтрак, пишет express.

Принц Уильям с семьей в Сандрингеме / Фото: Associated Press

После возвращения из церкви семья собирается за рождественским обедом. Но и здесь есть интересные правила. За столом, как правило, находятся только старшие члены семьи, а у детей есть свой отдельный детский стол. Все потому, что дети еще не умеют вести себя за столом должным образом, поэтому, согласно традиции, обедают отдельно. А традиции, как известно, в королевской семье чтят.

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