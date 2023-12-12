Утро после Рождества: королевский шеф-повар рассказал, что ест на завтрак принцесса Уэльская Кейт

Члены британской королевской семьи обычно проводят Рождество и праздники в поместье Сандрингем, в Норфолке.

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказал, что предпочитают на завтрак в рождественское утро Кейт, принцесса Уэльская, и ее муж - принц Уильям.

Принцесса Кейт известна тем, что ведет здоровый и сбалансированный образ жизни и любит полноценно питаться. Кэтрин предпочитает поддерживать свою физическую форму даже во время Рождества, поэтому ее выбор – максимально легкий завтрак. Это могут быть фрукты и тосты с кофе вместо копченого лосося и яиц, сообщает express.

Принцесса Уэльская с семьей на Рождество в Сандрингеме / Фото: Associated Press

А вот ее муж - принц Уильям - любит наслаждаться настоящим английским завтраком, включающим яйца, бекон, грибы, копченую рыбу и почки на гриле. Поэтому повара в королевской семье обычно готовят два разных завтрака – для женщин и мужчин.

Напомним, недавно Кейт и Уильям представили свою рождественскую открытку в этом году, и она получилась очень оригинальной.

Читайте также: