Утром - литература, вечером - искусство: королева Камилла работает не покладая рук

Королевский долг бывает порой очень обременительным. Иногда работающим членам королевской семьи приходится посещать по несколько мероприятий в день.

Довольно трудный день выдался сегодня, 3 ноября, у королевы Камиллы. Утром в Букингемском дворце она встретилась с поэтом и литератором, автором детских книг Джозефа Коэльо, который стал новым лауреатом премии Waterstones Children's 2022-2024.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

А уже после обеда она вместе с королем Чарльзом III посетила "Африканскую моду" - выставку в Музее Виктории и Альберта.

На втором мероприятии Камилла была в том же наряде, но накинула на плечи элегантный черный кейп-жакет.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Все члены королевской семьи в эти дни, в преддверии Дня памяти, который отмечают 11 ноября, носят на одежде броши с красным маком.

Такую же мы видели сегодня и у принцессы Кэтрин, которая продемонстрировала роскошный монохромный образ на мероприятии, который посетила вместе с принцем Уильямом.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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