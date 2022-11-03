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Утром - литература, вечером - искусство: королева Камилла работает не покладая рук

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
92
Время на прочтение
1 мин
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Утром - литература, вечером - искусство: королева Камилла работает не покладая рук

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Королевский долг бывает порой очень обременительным. Иногда работающим членам королевской семьи приходится посещать по несколько мероприятий в день.

Довольно трудный день выдался сегодня, 3 ноября, у королевы Камиллы. Утром в Букингемском дворце она встретилась с поэтом и литератором, автором детских книг Джозефа Коэльо, который стал новым лауреатом премии Waterstones Children's 2022-2024. 

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

А уже после обеда она вместе с королем Чарльзом III посетила "Африканскую моду" - выставку в Музее Виктории и Альберта. 

На втором мероприятии Камилла была в том же наряде, но накинула на плечи элегантный черный кейп-жакет. 

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Все члены королевской семьи в эти дни, в преддверии Дня памяти, который отмечают 11 ноября, носят на одежде броши с красным маком. 

Такую же мы видели сегодня и у принцессы Кэтрин, которая продемонстрировала роскошный монохромный образ на мероприятии, который посетила вместе с принцем Уильямом. 

Принцесса Уэльская / © Getty Images
Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
92
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