Утром - литература, вечером - искусство: королева Камилла работает не покладая рук

Королевский долг бывает порой очень обременительным. Иногда работающим членам королевской семьи приходится посещать по несколько мероприятий в день.
Довольно трудный день выдался сегодня, 3 ноября, у королевы Камиллы. Утром в Букингемском дворце она встретилась с поэтом и литератором, автором детских книг Джозефа Коэльо, который стал новым лауреатом премии Waterstones Children's 2022-2024.
А уже после обеда она вместе с королем Чарльзом III посетила "Африканскую моду" - выставку в Музее Виктории и Альберта.
На втором мероприятии Камилла была в том же наряде, но накинула на плечи элегантный черный кейп-жакет.
Все члены королевской семьи в эти дни, в преддверии Дня памяти, который отмечают 11 ноября, носят на одежде броши с красным маком.
Такую же мы видели сегодня и у принцессы Кэтрин, которая продемонстрировала роскошный монохромный образ на мероприятии, который посетила вместе с принцем Уильямом.
Читайте также:
- Аэрофобия станет еще сильнее: королева Камилла едва не попала в авиакатастрофу
- Маленькая хитрость Камиллы: что делает королева, чтобы казаться стройнее
- Вот так поворот: Камилла "приложила руку" к расставанию Кейт и Уильяма