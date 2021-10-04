Уважили монарха: королевские дети, которых назвали в честь Елизаветы II

На днях принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо рассказали, как назвали свою новорожденную дочь.

Малышка получила красивое имя Сиенна, которое имеет итальянское происхождение и, вероятно, было выбрано из-за итальянских корней мужа принцессы. А полное имя девочки звучит Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци. Мы решили вспомнить, кто еще из родственников королевы Великобритании Елизаветы II называл своих детей в ее честь. Кстати, сама принцесса Беатрис в своем имени также имеет имя Элизабет, оно звучит принцесса Беатрис Элизабет Мари Йоркская.

Принцесса Шарлотта – единственная дочь герцога и герцогини Кембриджских имеет в своем имени имя Елизавета. Полное имя девочки звучит Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская. Девочка занимает четвертое место в линии наследования британского престола и единственная, из правнучек королевы, кто носит титул принцессы, который был дарован ей и двум других детям Кейт и Уильяма (согласно подписанному королевой специальному указу).

Принцесса Шарлотта / Getty Images

Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор – дочь герцога и герцогини Сассекских, родилась в июне 2021 года. Ее имя вызвало много шуму в СМИ, поскольку ее родители принц Гарри и Меган Маркл за полтора года до ее рождения сложили с себя королевские полномочия и переехали жить в США, дали несколько интервью, в которых высказались о том, как плохо им было жить в королевской семье. Но после рождения своего второго ребенка они решили назвать ее в честь королевы и не просто именем Элизабет, а Лилибет (это детское прозвище Ее Величества, которым уже в зрелом возрасте ее называл только супруг принц Филипп).

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

Леди Луиза Виндзор – дочь принца Эдварда, младшего сына королевы и его супруги графини Софи Уэссекской. Ее полное имя звучит Леди Луиза Алиса Елизавета Мария Маунтбеттен-Виндзор, она старшая из двоих детей пары. По желанию родителей, на которое было дано согласие королевы, дети Эдварда и Софи титулуются как дети графа, а не принца. Соответственно, в ее случае она именуется, как леди Луиза Алиса Елизавета Мария Виндзор.

Леди Луиза и ее мама графиня Софи / Getty Images

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Айла Элизабет Филлипс - младшая дочь Питера Филлипса (сына принцессы Анны, единственной дочери королевы Елизаветы II) и Отэм Келли тоже была названа в честь монарха. Айла Элизабет стала второй правнучкой королевы Елизаветы после ее сестры Саванны Филлипс, которая, соответственно, стала первой правнучкой Ее Величества.

Также принцесса Анна (дочь Елизаветы II) назвала свою единственную дочь Зару – Зара Энн Элизабет, она старшая внучка королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. На момент своего рождения была на 6-м месте в линии наследования трона. А свою вторую дочь Зара и ее муж Майк Тиндалл назвали Лена Элизабет Тиндалл. По состоянию на сентябрь 2021 года девочка занимает двадцать третье место в очереди на британский престол.

Принцесса Анна и Зара Тиндалл / Associated Press

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Архивные фото королевы Елизаветы II и ее семьи (23 фото)

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