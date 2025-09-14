Увидел руины своими глазами: чем еще занимался принц Гарри в Киеве

Юлия Свириденко и принц Гарри

Среди многочисленных встреч в рамках сотрудничества фонда Гарри Invictus Games Foundation, герцог Сассекский встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Она провела британскому принцу экскурсию по зданию Кабинета министров Украины и показала те разрушения, которые были заданы по зданию во время из недавний воздушных атак России.

Принц Гарри и Юлия Свириденко

«Имела встречу с принцем Гарри во время его поездки в Киев, показала ему последствия попадания российского „Искандера“ в здание Правительства», — написала Юля в подписи под снимками.

Принц Гарри и Юлия Свириденко

«Поговорили о работе по реабилитации и восстановлению ветеранов. Поблагодарила принца за поддержку наших украинских военных после службы на разных площадках, в том числе на „Играх Непокоренных“. Эти международные спортивные соревнования для ветеранов принц Гарри основал в 2014 году. Украина участвует в них с 2017 года, и с тех пор они стали популярными и среди наших военных.

Принц Гарри и Юлия Свириденко

В этом году на Играх Украину представляла рекордная по размеру сборная из 35 участников.

Теперь наша мечта — Invictus Games должна доехать и до Украины. У нас есть для этого все возможности. Тем более, непокоренность — это синоним украинского духа. И ее каждый день демонстрируют наши защитники и защитницы», — написала премьер-министр в Instagram.

Принц Гарри и Юлия Свириденко

Напомним, принц Гарри также посетил Музей истории Украины во Второй мировой войне, где встретился с украинскими ветеранами.

Принц Гарри в музее в Киеве, фото: Карина Полищук

А завершил свой визит в Киев принц посещением ресторана Евгения Клопотенко, шеф-повар угостил принца борщом и передал заправку для борща в качестве подарка. Интересно теперь, увидим ли мы, как жена Гарри Меган Маркл готовит борщ на кухне в их калифорнийском доме.