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Увидели микрофон под платьем: хейтеры подозревают, что Меган Маркл шпионила за принцессой Кейт

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Увидели микрофон под платьем: хейтеры подозревают, что Меган Маркл шпионила за принцессой Кейт

Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / Фото: Associated Press

Уровень хейта, с которым сталкивается жена принца Гарри, иногда действительно впечатляет.

Совместный выход Уильяма, Кейт, Гарри и Меган, который состоялся в Виндзорском замке в прошлую субботу, 10 сентября, порадовал многих. Бывшая "королевская четверка", которая распалась после ухода Меган и Гарри с занимаемых должностей, выглядела действительно великолепно в таком составе. 

Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / © Associated Press
Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / Фото: Associated Press

Но хейтеры герцогини Сассекской, которую винят буквально во всех смертных грехах, включая даже плохое самочувствие королевы - якобы на почве переживаний из-за вражды между братьями, спровоцированной Меган, - нашли к чему придраться и в этом случае. 

Ненавистники жены принца Гарри рассмотрели на бедре с левой стороны какую-то складку, которую объявили спрятанным подслушивающим устройством. Тут же родилась теория, что герцогиня Сассекская записывала разговоры с принцессой Кейт на траурной церемонии, чтобы потом передать их Netflix, с которой у пары сделка на 100 миллионов долларов.

Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / © Associated Press
Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / Фото: Associated Press

Daily Mail цитирует сообщения "поклонников" герцогини в социальных сетях:

Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / © Associated Press
Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / Фото: Associated Press
  • Очертания складки на талии очень похожи на микрофонную сумку;
  • Меган Маркл носит микрофон, чтобы использовать смерть королевы для своего реалити-шоу Netflix?
  • Меган носила какое-то устройство, квадратное очертание которого можно было разглядеть во время прогулки. Вероятно, с целью записи. 
Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / © Associated Press
Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / Фото: Associated Press

Естественно, источник, близкий к Меган, решительно опроверг эти предположения, что, впрочем, вполне понятно. 

Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / © Associated Press
Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / Фото: Associated Press

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