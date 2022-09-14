Увидели микрофон под платьем: хейтеры подозревают, что Меган Маркл шпионила за принцессой Кейт

Совместный выход Уильяма, Кейт, Гарри и Меган, который состоялся в Виндзорском замке в прошлую субботу, 10 сентября, порадовал многих. Бывшая "королевская четверка", которая распалась после ухода Меган и Гарри с занимаемых должностей, выглядела действительно великолепно в таком составе.

Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / Фото: Associated Press

Но хейтеры герцогини Сассекской, которую винят буквально во всех смертных грехах, включая даже плохое самочувствие королевы - якобы на почве переживаний из-за вражды между братьями, спровоцированной Меган, - нашли к чему придраться и в этом случае.

Ненавистники жены принца Гарри рассмотрели на бедре с левой стороны какую-то складку, которую объявили спрятанным подслушивающим устройством. Тут же родилась теория, что герцогиня Сассекская записывала разговоры с принцессой Кейт на траурной церемонии, чтобы потом передать их Netflix, с которой у пары сделка на 100 миллионов долларов.

Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / Фото: Associated Press

Daily Mail цитирует сообщения "поклонников" герцогини в социальных сетях:

Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / Фото: Associated Press

Очертания складки на талии очень похожи на микрофонную сумку;

Меган Маркл носит микрофон, чтобы использовать смерть королевы для своего реалити-шоу Netflix?

Меган носила какое-то устройство, квадратное очертание которого можно было разглядеть во время прогулки. Вероятно, с целью записи.

Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / Фото: Associated Press

Естественно, источник, близкий к Меган, решительно опроверг эти предположения, что, впрочем, вполне понятно.

Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / Фото: Associated Press

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