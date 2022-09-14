Увидели микрофон под платьем: хейтеры подозревают, что Меган Маркл шпионила за принцессой Кейт

Уровень хейта, с которым сталкивается жена принца Гарри, иногда действительно впечатляет.
Совместный выход Уильяма, Кейт, Гарри и Меган, который состоялся в Виндзорском замке в прошлую субботу, 10 сентября, порадовал многих. Бывшая "королевская четверка", которая распалась после ухода Меган и Гарри с занимаемых должностей, выглядела действительно великолепно в таком составе.
Но хейтеры герцогини Сассекской, которую винят буквально во всех смертных грехах, включая даже плохое самочувствие королевы - якобы на почве переживаний из-за вражды между братьями, спровоцированной Меган, - нашли к чему придраться и в этом случае.
Ненавистники жены принца Гарри рассмотрели на бедре с левой стороны какую-то складку, которую объявили спрятанным подслушивающим устройством. Тут же родилась теория, что герцогиня Сассекская записывала разговоры с принцессой Кейт на траурной церемонии, чтобы потом передать их Netflix, с которой у пары сделка на 100 миллионов долларов.
Daily Mail цитирует сообщения "поклонников" герцогини в социальных сетях:
- Очертания складки на талии очень похожи на микрофонную сумку;
- Меган Маркл носит микрофон, чтобы использовать смерть королевы для своего реалити-шоу Netflix?
- Меган носила какое-то устройство, квадратное очертание которого можно было разглядеть во время прогулки. Вероятно, с целью записи.
Естественно, источник, близкий к Меган, решительно опроверг эти предположения, что, впрочем, вполне понятно.
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