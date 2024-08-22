Увидим королеву Камиллу на экране: супруга Чарльза снялась в важном фильме

Фильм, который снимает ITV, будет называться "Ее Величество королева: За закрытыми дверями", и выйдет в эфир в конце 2024 года.

Королева много лет работала над тем, чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия, и Камиллу покажут на никогда ранее не публиковавшихся частных встречах с жертвами.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

"ITV гордится тем, что снимает этот документальный фильм с Ее Величеством королевой на эту чрезвычайно важную тему. Мы надеемся, что фильм повысит осведомленность и вдохновит на перемены в нашем обществе", - говорит Сью Мерфи, директор по реальным развлечениям канала.

В 90-минутном фильме покажут интервью с выжившими, родственниками, потерявшими близких, и теми, кто работает над прекращением насилия. Королеву также покажут проводящей круглые столы с подростками, празднующей Международный женский день в Букингемском дворце и встречающейся с выжившими, которые смогли спастись, пишет Hello!. В фильме также будет рассмотрено, почему преступники совершают насилие и как остановить этот цикл.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, сейчас королева Камилла находится в отпуске в Шотландии, где недавно ее сфотографировали во время прогулки с детьми и внуками.

Читайте также: