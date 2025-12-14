Уютно и комфортно: Меган Маркл продемонстрировала рождественский лук, который легко может повторить каждый

Меган Маркл / © Netflix

Во время своего нового специального выпуска Netflix «С любовью, Меган: Праздничное торжество», премьера которого состоялась 3 декабря, герцогиня Сассекская предстала в кадре в красной праздничной пижаме, которая как нельзя кстати подходит к Рождеству.

Помимо уютных свитеров, сапог и зеленого вечернего платья, в одной из сцен шоу герцогиня Сассекская появилась в более расслабленном наряде: в красной пижаме с монограммой. Удобная классическая рубашка на пуговицах спереди и подходящие к ней брюки от любимого знаменитостями бренда Eberjey.

Меган Маркл, фото: Netflix / © Netflix

Пижама Меган украшена вышитой белой надписью «Meg» на кармане. Комплект «Gisele» стоимостью 158 долларов, изготовленный из мягкой ткани с использованием нетоксичных красителей, представлен почти в 20 оттенках, включая рождественскую расцветку герцогини «падубовый красный/слоновая кость», пишет marieclaire.com.

Меган — не единственная поклонница роскошных пижам: все, от Кайли Дженнер до Опры Уинфри, носили пижамы в стиле Gisele.

Герцогиня Сассекская рассказала в видео, что надеть пижаму на съемки ее вдохновила подруга по колледжу Линдси Рот.

«Моя дорогая подруга Линдси, мы дружим с 17 лет, и у Линдси есть семейная традиция всегда надевать одинаковые пижамы на праздники. И вот, ради всего святого, они заставили меня надеть пижаму», — объяснила Меган.

В кадре не хватало только принца Гарри в такой же красной пижаме. Не так ли?

Кстати, Меган уже успела поблагодарить всю команду, которая работала над ее праздничным выпуском, опубликовав видео в Instagram.