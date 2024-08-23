Уютный: как выглядит дом Меган Маркл, в котором жена принца Гарри жила в Канаде

Роскошный дом с тремя спальнями в Торонто, где Меган Маркл жила, когда снималась в сериале Форс-мажоры, выставлен на продажу за 1,4 миллиона долларов.

До того, как стать герцогиней Сассекской, Меган как минимум два года снимала дом с тремя спальнями в Торонто, где они встречались с принцем Гарри во время начала их отношений о которых тогда еще не было известно широкой публике.

Известно, что принц Гарри дважды в месяц ездил в Торонто, чтобы навестить Меган, пока она снималась в юридической драме "Форс-мажоры".

Дом Меган Маркл в Торонто / Фото: Google Maps

По данным Daily Mail, которое опубликовало фото особняка, недавно он был отремонтирован после предыдущей продажи за 1,6 миллионов долларов в 2018 году, когда Меган переехала в Лондон.

Меган Маркл в сериале Форс-мажоры / Фото: Getty Images

В доме есть две ванные комнаты в стиле "спа", а на его территории есть гараж на две машины (и зарядным устройством Tesla).

Дом Меган Маркл в Торонто / Фото: Google Maps

Дом Меган Маркл в Торонто / Фото: Google Maps

Дом находится в очень удачном месте из-за его близости к "прекрасным школам", пяти супермаркетам и даже ледовому катку.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, в Британии герцог и герцогиня Сассекские жили во Frogmore Cottage, который им предоставила покойная королева Елизавета II. Но больше года назад король Чарльз III попросил сына выехать из особняка и теперь принц Гарри, приезжая в Лондон, вынужден останавливаться в отеле.

Фрогмор-хаус / Фото: Associated Press

Читайте также: