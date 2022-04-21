"Ужасное количество мертвых детских мечтаний растет": Елена Зеленская показала маленьких украинцев

Первая леди Украины обратилась к англоязычной аудитории.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram видео с детьми, которые рассказывают о своей мечте. Она обратилась к мировой аудитории с просьбой закрыть небо, чтобы спасти от смерти наших детей, мечты которых разрушила война и ежедневно убивает Россия.

"Это мог бы быть фильм о детских мечтах. О том, кем хотят стать маленькие украинцы и к чему стремятся. Но война все перечеркнула. Россия ежедневно убивает наших детей. Мы не простим России ни одного потерянного ребенка и утраченных мечтаний. Мы, как и все эти дни войны, просим мир закрыть небо над нашими живыми детьми, чтобы на них не упали российские бомбы.

Ранее Зеленская показала 15-летнюю девочку, потерявшую ногу после вражеского обстрела.

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