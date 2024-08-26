Уже 10 лет вместе: каким был свадебный поцелуй Камалы Харрис и ее мужа Дуга Эмхоффа

По случаю годовщины со дня свадьбы пары предлагаем посмотреть, какими они были в свой важный день.
Камала Харрис познакомилась со своим будущим мужем, адвокатом Дугом Эмхоффом, через общего друга, который устроил им свидание вслепую в 2013 году.
Они поженились 22 августа 2014 года в здании суда в Санта-Барбаре, Калифорния, и в этом году исполнилось уже 10 лет, как они вместе.
Снимком свадебного поцелуя Дуг поделился в Instagram. Камала в день свадьбы была в длинном платье и фате.
Также в преддверии годовщины Эмхофф прокомментировал фотографию в забавном видео.
"Ой. Это был наш свадебный поцелуй почти 10 лет назад. Скоро наша десятая годовщина, и думать о том, где мы были 10 лет назад и где мы сейчас, действительно невероятно. Но это то, что мы все еще чувствуем друг к другу. Даже несмотря на все происходящее", - сказал он в видео, прежде чем пошутить: "За исключением того, что теперь она действительно знаменита".
После брака Камала стала мачехой для двух детей Дуга от первого брака - дочери Эллы и сына Коула. По случаю семейного праздника сын смонтировал видео для Дуга с его фотографиями разных лет, и на нем можно заметить кадр со свадьбы пары в 2014 году.
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